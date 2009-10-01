В Європі назвали російською демократію хворою

Страсбург. 1 жовтня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) фактично визнала Росію країною із хворою демократією.

Як передає кореспондент УНІАН, такий висновок можна зробити з доповіді швейцарського депутата Андреаса ГРОССА, резолюцію до якої підтримали сьогодні депутати Асамблеї.

“Рада Європи – не стільки “Дім демократії”, скільки своєрідний європейський шпиталь демократії, і процес лікування не можу базуватися на вигнанні хворих та поранених”, - написано у пункті 18 доповіді, що входить до розділу “Наслідки санкцій”.

“Як Грузія, так і Європа мають розумітися з Росією, оскільки це наш спільний сусід. Ніхто не може обирати сусідів. Але кожен повинен жити з ними”, - продовжує далі швейцарський депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації.

Асамблея підтримала проект доповіді швейцарського депутата Андреаса ГРОССА 88-ма голосами “за” при 35 проти і 10 тих, що утрималися.

У документі звертається увага на той факт, що делегація Росії в ПАРЄ не має прямого впливу на дії російської влади. При цьому, Асамблея висловила переконання в необхідності створення діалогу між Росією, Грузією та Асамблеєю.

Депутати ПАРЄ висловили жаль щодо того, що Росія не виконала практично жодної ключової вимоги Асамблеї, а також щодо того, що російські депутати – члени делегації в ПАРЄ публічно заявляли про невиконання Росією вимог Асамблеї.