ОБСЄ направить 660 спостерігачів на вибори в Україні

Київ. 13 жовтня. УНІАН. ОБСЄ планує направити на президентські вибори в Україні 60 довготермінових спостерігачів та 600 короткотермінових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу у Києві Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Володимир ЄЛЬЧЕНКО.

Він повідомив, що вже направлені офіційні запрошення на адресу ОБСЄ і Бюро демократичних інституцій ОБСЄ, які знаходяться у Варшаві.

За його словами, у спостереженні за президентськими виборами також візьмуть участь представники Парламентської асамблеї ОБСЄ.

В.ЄЛЬЧЕНКО повідомив, що наприкінці вересня у відповідь на це запрошення Київ та інші міста відвідала спеціальна група ОБСЄ, яка зробила попередні оцінки своїх потреб.

«Ці попередні оцінки свідчать про те, що до нас буде направлено до 60 довготермінових спостерігачів, які спостерігатимуть не тільки за процесом виборів, а й за виборчою кампанією і ситуацією після виборів», - сказав він, додавши, що ці спостерігачі прибудуть в Україну починаючи з кінця жовтня.

Крім того, за словами В.ЄЛЬЧЕНКА, в Україну прибуде 600 короткотермінових спостерігачів, що значно більше, ніж на попередніх виборах.