У жовтні Іедекс економічних очікувань в ЄС продовжив зростання

Брюссель. 29 жовтня. УНІАН. У жовтні Індекс економічних очікувань (Economic Sentiment Indicator) зріс в єврозоні на 3,4 пункти порівняно з вереснем – до 86,2 пункти, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – також на 3,4 пункти – до 86,0 пункти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, зростання індексу пояснюється передусім зростанням рівня довіри в промисловості та серед споживачів , в той час як рівень довіри у сфері послуг, в роздрібній торгівлі а також в будівництві залишився практично незмінним.