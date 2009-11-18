В ЄС запровадять нове маркування енергоефективності побутової техніки

Брюссель. 18 листопада. УНІАН. Європарламент та Рада ЄС дійшли згоди щодо маркування побутової техніки за рівнем енергоефективності.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено 17 листопада на засіданні погоджувальної ради.

Згідно з рішенням, в ЄС планується запровадити 7 класів продукції за рівнем енергоефективності, які маркуватимуться спеціальною кольоровою рискою та літерами від А до G. Більш темні риски символізуватимуть більшу енергоефективність продукції. Крім того, рішення передбачає можливість подальших змін до чинної директиви із запровадженням класів А+, А++ та А+++ і, відповідно, скороченням літерних позначень з тим, щоб загальна кількість класів становила 7. Нові класи запроваджуватимуться із появою на ринку більш енергоефективної техніки.

Передбачається, що в майбутньому директива з маркування енергоефективності продукції застосовуватиметься і до іншої продукції, що споживає електроенергію, або може сприяти збільшенню чи зменшенню споживання енергії, зокрема, на будівельні матеріали.

Остаточне рішення щодо Директиви буде схвалено Європарламентом та Радою ЄС на початку наступного року.