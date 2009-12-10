Урядовці від НРУ, що поїхали на конгрес ЄНП, взяли відпустки

Бонн. 10 грудня. УНІАН. Лідер Народного Руху України Борис ТАРАСЮК зазначає, що його однопартійці – члени уряду, які супроводжують його на конгрес Європейської Народної партії, на цей час оформили відпустки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Бонні, де проходить конгрес ЄНП.

«Вони взяли відпустки за свій рахунок, і це належним чином оформлено рішеннями уряду», - сказав Б.ТАРАСЮК.

За його словами, на конгрес разом з ним поїхали міністр регіонального розвитку і будівництва Василь КУЙБІДА та міністр з питань ЖКГ Олексій КУЧЕРЕНКО.