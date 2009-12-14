У Страсбурзі розпочнеться пленарне засідання сесії Європарламенту

В ході засідання депутати, зокрема, планують обговорити проект бюджету на 2010 рік, внести зміни до бюджету на 2009 рік, переглянути Європейський план відновлення економіки. Крім того, о другій половині дня депутати планують заслухати представників Ради ЄС та Єврокомісії щодо ситуації на Близькому Сході, обговорити ситуацію в Грузії, та питання відновлення економіки в країнах-членах ЄС Центральної та Східної Європи.

Дата події: 15 грудня 2009 року. Час початку: 09:00.