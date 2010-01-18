Європарламент побачив в Україні чесні вибори

Київ. 18 січня. УНІАН. Місія спостерігачів Європейського парламенту зробила попередні висновки, що вибори Президента України відбуваються без серйозних порушень, чесно, вільно та з дотримання міжнародних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова групи спостерігачів від Європарламенту, посол Павло КОВАЛЬ (громадянин Польщі) на прес-конференції у Києві.

Він підкреслив, що на сьогодні спостерігачі від Європарламенту, які працювали на виборчих дільницях у Києві, Донецьку, Львові, не отримали інформації про будь-які серйозні порушення і фальсифікації під час проведення першого туру виборів Президента України.

П.КОВАЛЬ зауважив, що взаємні звинувачення політиків, чутки про нібито підготовку масштабних фальсифікацій на виборах в Україні, можна розцінювати як елемент внутрішньополітичної боротьби.

П.КОВАЛЬ також позитивно оцінив загальні враження від виборів, зазначивши, що волевиявлення українців проходило у спокійній обстановці.

Водночас він відзначив наявні недоліки виборчого законодавства, зокрема, стосовно голосування громадян вдома та включення виборців у списки безпосередньо у день голосування. При цьому євродепутат зауважив, що ці недоліки не мали значного впливу на хід та результати виборів.

«Президентські вибори в Україні проходять вільно і чесно, згідно з міжнародними стандартами і є позитивним чинником для покращення міжнародного іміджу держави», - переконаний П.КОВАЛЬ.