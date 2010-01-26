Польща у 2009 році збільшила видачу віз українцям на 17%

Варшава. 26 січня. УНІАН. Польські консульства в Україні в минулому році, за попередніми даними, збільшили видачу віз на 17% до близько 410 тисяч штук.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив заступник директора консульського відділу польського Міністерства закордонних справ Влодзімеж ЗДУНОВСЬКИЙ.

Він відзначив, що загалом польські консульства в державах, які мають безпосередній кордон з Польщею (Україна, Білорусь, Росія), видали близько 700 тисяч віз.

За даними польського МЗС, білоруси в минулому році отримали близько 150 тисяч віз, а росіяни трохи більше 100 тисяч.

Видача віз в Білорусі зросла на близько 25%, у РФ – залишилася на рівні минулого року.

В.ЗДУНОВСЬКИЙ не уточнив, скільки шенгенських, а скільки національних віз, які дають право перебувати лише у Польщі, в минулому році отримали українці.

Представник консульського відділу також відзначив, що видача віз зросла, незважаючи на початок видачі дозволів в рамках малого прикордонного руху між Україною та Польщею, котрий почав діяти з липня 2009 року.

Він додав, що рівень відмов залишався на рівні минулих років: 3-5%.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році Польща скоротила видачу віз в Україні на рекордні 40% до 350 тисяч.

Скорочення віз стало наслідком запровадження нових правил видачі віз, згідно з правилами шенгенської зони, до якої поляки приєдналися в кінці 2007 року.

Довідка УНІАН. Польща запровадила візовий режим для українців восени 2003 року - напередодні вступу до Європейського Союзу, але видавала їх до 2008 року безкоштовно й за дуже ліберальними правилами.

У 2008 році українці отримали 230 тисяч шенгенських та 110 тисяч польських віз.