Порошенко поїде на Мюнхенську конференцію з безпеки

Київ. 4 лютого. УНІАН. Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО 5-6 лютого перебуватиме з робочим візитом у Федеративній Республіці Німеччина, в рамках якого візьме участь у 46-й Мюнхенській конференції з питань політики безпеки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ.

Конференція в Мюнхені є авторитетним міжнародним форумом, що збирає політиків найвищого та високого рівня різних держав та регіонів світу. У цьогорічній сесії планується участь президентів Азербайджану, Афганістану, Македонії, прем’єр-міністра Іспанії, міністрів закордонних справ 24 країн світу, а також керівників впливових міжнародних організацій (НАТО, ОБСЄ, МАГАТЕ), відзначили в МЗС.

У центрі уваги Конференції перебуватимуть питання енергетичної безпеки, майбутньої європейської та світової безпеки, зокрема проблематика контролю над озброєннями та Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, регіональна безпека на Близькому Сході, Стратегічна концепція НАТО.

У рамках Конференції заплановано виступ глави зовнішньополітичного відомства України з тематики майбутнього європейської та глобальної безпеки.

Програмою перебування міністра у Мюнхені також передбачені його зустрічі з керівниками зовнішньополітичних відомств Білорусі, Латвії, Македонії, Російської Федерації, ФРН, Швейцарії, Швеції, Японії.

Заплановано підписання з македонською стороною Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Македонія про умови взаємних поїздок громадян.