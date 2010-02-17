Українські військові перевезуть пальне для Міноборони Данії

Київ. 17 лютого. УНІАН. Між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Королівства Данія підписано Меморандум про взаєморозуміння стосовно проведення спільної військово-транспортної операції з перевезення пального “Північний сокіл – 2010”

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, меморандум дипломатичними каналами підписали т.в.о. міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО і заступник постійного секретаря Міністерства оборони Королівства Данія Крістіан ФІШЕР.

Крім того, дипломатичними каналами було підписано Угоду про спільне здійснення між Повітряними силами ЗС України та Оперативним повітряним командуванням Збройних сил Королівства Данія. Цей документ підписали командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-полковник Іван РУСНАК і командувач Оперативного повітряного командування Збройних сил Королівства Данія генерал НІЛЬСОН.

Спільну українсько-данську операцію “Північний сокіл – 2010” заплановано провести у квітні поточного року. У її рамках військово-транспортним літаком Іл-76МД Повітряних сил ЗСУ планується перевезти до 500 тисяч літрів пального та інший вантаж з авіабази ВПС США “Туле” на данську полярну станцію “Північ” на острові Гренландія.

У березні 2009 року в рамках подібної операції “Козаки на кризі” екіпаж літака Іл-76МД Повітряних сил ЗСУ успішно виконав поставлені завдання з транспортування пального.

В результаті проведення операції “Козаки на кризі – 2009” було перевезено 561.422 літри авіаційного гасу, 200 пасажирів та більше 60 тонн інших корисних вантажів. Українські військові льотчики під час цієї операції здійснили вдень та вночі, в простих і складних метеоумовах арктичного клімату по міжнародних повітряних лініях 42 польоти та провели у небі більше 80 годин.