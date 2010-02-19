Генсек Ради Європи впевнений, що реформує організацію

Брюссель. 19 лютого. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн ЯГЛЕНД переконаний, що йому вдасться реформувати організацію.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив журналістам під час свого візиту для зустрічей з представниками Єврокомісії та Ради ЄС.

“Так, я маю чітку підтримку з боку лідерів 47-ми країн-членів для здійснення реформ”, - сказав Генсек Ради Європи.

“Це дуже складний процес, але він необхідний”, - додав він.

Т.ЯГЛЕНД зазначив, що розуміє складність поставленого перед ним завдання, в тому числі, через внутрішню бюрократію організації.

“Кращий шлях вирішити це – мати політичну ціль... Зараз ми маємо чітку політичну ціль, і тепер, необхідно організувати самих себе”, - наголосив Генсек Ради Європи.

Довідка УНІАН. Рада Європа була створена 5 травня 1949 року. Головна мета організації – захист прав людини.