”Газпром” став власником половини ”Белтрансгазу”

Київ. 25 лютого. УНІАН. Російська газова монополія ”Газпром” перерахувала Білорусі платіж у розмірі 625 мільйонів доларів за 12,5 відсотка акцій ”Белтрансгазу”. Про це повідомила представник міністерства фінансів Білорусі Олена СЛІЖЕВСЬКА.

За її словами, Білорусь 24 лютого одержала платіж російського концерну, передає Лента.ру. Таким чином, тепер у власності ”Газпрому” знаходяться 50 відсотків цінних паперів ”Белтрансгазу”.

Договір купівлі-продажу акцій ”Белтрансгазу” сторони підписали у травні 2007 року. Загальна сума операції становила 2,5 мільярда доларів. Ці кошти мали виплачуватися у чотири етапи з 2007 по 2010 рік.

Перший платіж був здійснений 4 червня 2007 року, другий - 31 січня 2008 року, третій - 11 лютого 2009 року. Лютневий транш був четвертим і останнім.

“Белтрансгаз” є монополістом на білоруському газовому ринку. Газотранспортна система (ГТС) республіки, яка експлуатується компанією, включає сім магістральних газопроводів, 233 газорозподільні станції, а також декілька підземних сховищ палива. Загальна протяжність ГТС становить 7420 кілометрів.