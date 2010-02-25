Розширення НАТО створює проблеми для Росії

Москва. 25 лютого. УНІАН. Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що розширення НАТО за рахунок країн-сусідів створює «певні проблеми» для Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав в інтерв`ю французькому журналу «Парі Матч».

«Питання в тому, що нескінченне розширення НАТО за рахунок поглинання країн, які колись або входили до складу Радянського Союзу або є нашими найближчими сусідами, звичайно, створює певні проблеми, тому що, як не крути, НАТО - це військовий блок», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Тут усе достатньо зрозуміло. У нас є своя оборонна стратегія, у нас є свої Збройні Сили, які розраховані на певну конфігурацію. Але якщо військовий блок, з яким у нас, до речі, загалом партнерські відносини, тим не менш наближається весь час до наших кордонів і відбувається реконфігурація ракет, ще чогось, звичайно, це не може не хвилювати нас. Я думаю, що це абсолютно відкрита, правильна позиція. Це не означає, що ми повертаємося в «холодну війну», але ми зобов`язані це враховувати», - підкреслив Президент РФ.

Він зазначив, що позиція великих європейських країн, зокрема, Франції, з цього питання дуже збалансована, і Росія завжди була вдячна Франції за таку зважену позицію з приводу розширення НАТО.

Водночас Д.МЕДВЕДЄВ вважає, що є виклики, з якими Росія повинна боротися спільно з НАТО - це поширення зброї масового ураження, в тому числі ядерної зброї, тероризм, наркотики.

Як повідомляв УНІАН, у Військовій доктрині РФ, яку Д.МЕДВЕДЄВ затвердив 5 лютого, головною небезпекою для Росії названо розширення НАТО.