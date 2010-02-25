Порошенко зустрівся з німецьким колегою

Київ. 25 лютого. УНІАН. Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО прийняв Державного міністра Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Вернера ХОЙЕРА, який очолює делегацію Федеративної Республіки Німеччина на церемонії інавгурації Президента України.

Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, особлива увага під час бесіди була присвячена двосторонньому співробітництву у контексті європейської інтеграції України. П.ПОРОШЕНКО, зокрема, відзначив конструктивну позицію ФРН стосовно реалізації євроінтеграційних прагнень нашої держави.

В.ХОЙЕР підтвердив запрошення німецької сторони П.ПОРОШЕНКУ взяти участь у міністерській зустрічі у форматі Веймарський трикутник плюс Україна, проведення якої планується у Бонні наприкінці квітня ц.р. При цьому було наголошено, що зустріч міністра закордонних справ України з його німецьким, французьким та польським колегами надасть додану вартість поглибленню співробітництва на Європейському континенті.

У ході зустрічі П.ПОРОШЕНКО та В.ХОЙЕР обговорили ряд міжнародних питань, зокрема бачення місця України у новій архітектури європейської безпеки.