Депутат ЄП Теннок: Януковичу буде цікаво читати резолюцію про Україну
Однак нічого принципово нового там немає
Брюссель. 25 лютого. УНІАН. Депутат Європарламенту Чарльз ТЕННОК (група європейських консерваторів та реформістів, Великобританія) назвав резолюцію по Україні дуже сильною, хоче й не побачив в ній принципово нових речей.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив українським журналістам сьогодні після голосування за проект резолюції в сесійній залі Європарламенту.
“Я думаю, ми просто висловили нашу позицію, немає чогось дуже нового в резолюції, ми підтвердили позицію парламенту, і парламент завжди був кращим другом України, ніж Рада ЄС”, - сказав Ч.ТЕННОК.
Разом з тим, депутат зазначив, що резолюція є досить сильною і містить побажання Україні залишитися на шляху європейської інтеграції, в тому числі через продовження роботи над угодою про вільну торгівлю та поступового переходу до безвізового режиму.
Європейський депутат також вислови думку щодо того, що в резолюції міститься суперечливі положення щодо рішення попереднього Президента України Віктора ЮЩЕНКА про нагородження Степана Бандери званням “Героя України”. Разом з тим, за словами Ч.ТЕННОКА, резолюція буде цікавою для нового Президента України.
“Я думаю, це резолюція, яку пан ЯНУКОВИЧ із задоволенням прочитає. Як я розумію він буде тут в понеділок, і Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК дасть йому копію резолюції”, - сказав депутат.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутати Європарламенту схвалили резолюцію про ситуацію в Україні, в якій привітали Україну з чесними виборами. Депутати також визнали Україну європейською країною, що поділяє з країнами-членами ЄС спільну історію та спільні цінності, закликали Раду ЄС до надання мандату Єврокомісії на перегляд угоди про спрощення візового режиму з Україною, в тому числі, через створення “дорожньої карти” для переходу до безвізового режиму. Депутати закликали до посилення економічної співпраці, співпраці в сфері енергетики та економічних і політичних реформ в Україні. Крім того, того, депутати засудили рішення Президента В.ЮЩЕНКА надати звання “Героя України” С.Бандері і закликали нового Президента України переглянути це рішення.