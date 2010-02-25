Депутат ЄП Теннок: Януковичу буде цікаво читати резолюцію про Україну

Брюссель. 25 лютого. УНІАН. Депутат Європарламенту Чарльз ТЕННОК (група європейських консерваторів та реформістів, Великобританія) назвав резолюцію по Україні дуже сильною, хоче й не побачив в ній принципово нових речей.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив українським журналістам сьогодні після голосування за проект резолюції в сесійній залі Європарламенту.

“Я думаю, ми просто висловили нашу позицію, немає чогось дуже нового в резолюції, ми підтвердили позицію парламенту, і парламент завжди був кращим другом України, ніж Рада ЄС”, - сказав Ч.ТЕННОК.

Разом з тим, депутат зазначив, що резолюція є досить сильною і містить побажання Україні залишитися на шляху європейської інтеграції, в тому числі через продовження роботи над угодою про вільну торгівлю та поступового переходу до безвізового режиму.

Європейський депутат також вислови думку щодо того, що в резолюції міститься суперечливі положення щодо рішення попереднього Президента України Віктора ЮЩЕНКА про нагородження Степана Бандери званням “Героя України”. Разом з тим, за словами Ч.ТЕННОКА, резолюція буде цікавою для нового Президента України.

“Я думаю, це резолюція, яку пан ЯНУКОВИЧ із задоволенням прочитає. Як я розумію він буде тут в понеділок, і Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК дасть йому копію резолюції”, - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутати Європарламенту схвалили резолюцію про ситуацію в Україні, в якій привітали Україну з чесними виборами. Депутати також визнали Україну європейською країною, що поділяє з країнами-членами ЄС спільну історію та спільні цінності, закликали Раду ЄС до надання мандату Єврокомісії на перегляд угоди про спрощення візового режиму з Україною, в тому числі, через створення “дорожньої карти” для переходу до безвізового режиму. Депутати закликали до посилення економічної співпраці, співпраці в сфері енергетики та економічних і політичних реформ в Україні. Крім того, того, депутати засудили рішення Президента В.ЮЩЕНКА надати звання “Героя України” С.Бандері і закликали нового Президента України переглянути це рішення.