Група ”За Україну!” збирає підписи під закликом до Європарламенту

Київ. 5 березня. УНІАН. Депутатська група «За Україну!» проводить збір підписів під зверненням народних депутатів до депутатів Європарламенту з пропозицією переглянути зміст пункту 20 резолюції щодо України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради заявив народний депутат від групи «За Україну!» Андрій ПАРУБІЙ.

За його словами, цей пункт стосується лідера ОУН Степана Бандери, і подібні заяви Європарламенту знижують популярність ідеї євроінтеграції серед її прихильників в Україні, які є патріотично налаштованими і вважають С.Бандеру подвижником української нації.

«Висловлюємо глибоку стурбованість з приводу пункту 20 резолюції Європарламенту щодо України. У цьому пункті Європейський парламент висловлює свою позицію стосовно того, що Президент України присвоїв лідеру Організації українських націоналістів С.Бандері звання Героя України. Цю позицію ми вважаємо упередженою і такою, що грунтується на неперевірених фактах», - сказав А.ПАРУБІЙ.

За його словами, підписи вже зібрали понад 100 народних депутатів.