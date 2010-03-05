У Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС
14:44, 05 березня 2010Новини ЄС
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В ході засідання міністри, зокрема, планують обговорити загальний підхід до директиви про регулювання діяльності хедж-фондів, обговорити імплементацію Пакту стабільності та зростання, і передусім, ситуацію з подоланням дефіциту бюджету Греції, провести обмін думками щодо проекту стратегії зростання та зайнятості до 2020 року.
Дата події: 16 березня 2010 року. Час початку: 09:00.
Час початку: 09:00.
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