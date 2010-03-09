Фінляндія хоче безвізового режиму між ЄС та Росією

Москва. 9 березня. УНІАН. Фінляндія виступає за безвізовий режим між Росією і ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це сьогодні заявив міністр закордонних справ Фінляндії Александр СТУББ на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Росії Сергієм ЛАВРОВИМ.

«Наша позиція дуже ясна - ми хочемо безвізового режиму між ЄС і Росією», - сказав А. СТУББ.

При цьому він зазначив, що має бути вирішено питання з реєстрацією та дозволом на роботу.

Фінський міністр звернув увагу на те, що дипломати їздять за дипломатичними паспортами і їм не потрібні візи, але для звичайних громадян Росії інколи важко отримати візу до Європи.

А.СТУББ повідомив, що Фінляндія видає найбільше Шенгенських віз громадянам РФ.

«Чим швидше ми перейдемо до безвізового режиму з Росією, тим буде краще», - сказав він.

За його словами, Фінляндії корисно мати Росію якомога ближчою до ЄС, тому Гельсінкі сприяє підписанню нової угоди про партнерство і співробітництво між ЄС і РФ

У свою чергу, С.ЛАВРОВ зазначив, що російське керівництво на рівні президента РФ неодноразово заявляло про готовність РФ перейти на безвізовий режим з ЄС на умовах взаємності.

С. ЛАВРОВ підкреслив, що не бачить перешкод для вирішення цього питання.

«Я бачу політичне бажання багатьох членів ЄС ухвалити рішення про перехід до безвізового режиму, і я знаю, що йде відповідний діалог між органами ЄС, які за це відповідають», - сказав він.

«Ми розуміємо, що для того, щоб це рішення було прийнято, потрібен консенсус в ЄС. Це одне із завдань по той бік нашого кордону з ЄС. Всеередині Росії ми будемо готові вжити додаткових заходів, які повинні стати частиною безвізового режиму », - додав він.

С. ЛАВРОВ підкреслив, що головне, щоб не висувалися штучно все нові і нові умови для того, щоб затягувати прийняття цього рішення.

Він також висловив сподівання, що до саміту Росія-ЄС у Ростові-на-Дону керівництво РФ і ЄС зможе чітко висловитись з цього питання.