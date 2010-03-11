Немиря просить Венеціанську комісію вивчити зміни до Регламенту ВР

Київ. 11 березня. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр Григорій НЕМИРЯ просить Венеціанську комісію оцінити відповідність Конституції України та європейським стандартам ухвалених Верховною Радою змін до закону про Регламент ВР, якими дозволяється створювати парламентську коаліцію депутатськими фракціями та окремими депутатами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

Г.НЕМИРЯ зазначив, що вчора направив лист до президента Венеціанської комісії, у якому звертається з проханням розглянути ухвалений закон на сесії комісії та оцінити його відповідність Конституції України та європейським стандартам.

У своєму листі Г.НЕМИРЯ зазначив, що, на його думку, ці зміни є прилаштуванням правил гри до поточних політичних інтересів і не відповідають правилам європейської демократії та верховенства права.

Г.НЕМИРЯ нагадав, що раніше Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявляв, що Україна готова до інтеграції в Європу рівно настільки, наскільки Європа готова до інтеграції України. Після останніх подій, зазначив Г.НЕМИРЯ, можна сказати, що Європа не готова до такої європейської інтеграції України. «Така Україна Європі не потрібна. Це крок не до Європи, а від Європи», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Він також додав, що після вчорашньої зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з послами країн “Великої вісімки” деякі посли у спілкуванні з віце-прем’єром зазначили, що чітко заявили Президенту України, що весь світ очікує від нього поваги і чіткого виконання Конституції України та законів України. За словами дипломатів, якщо “будуть робитись кроки в бік, то будуть мати місце відповідні міжнародні наслідки”.