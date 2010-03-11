Частка відновлювальної енергетики в ЄС перевищить 20% до 2020 року

Брюссель. 11 березня. УНІАН. Єврокомісія прогнозує що до 2020 року частка відновлювальної енергетики в ЄС перевищить заплановані 20%.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, такий прогноз оприлюднено сьогодні.

Згідно з прогнозом, що базується на національних прогнозах, до 2020 року частка відновлювальної енергетики в структурі виробництва електроенергії до 2020 року сягне 20,3%.

Прогноз передбачає, що 10 з 27-ми країн-членів ЄС перевищать встановлені для них національні цілі щодо збільшення частки відновлювальної енергетики, 12 – виконають свої плани і лише 5 – не зможуть досягти поставлених цілей.

Як повідомляв УНІАН, в 2007 році ЄС встановив нові цілі у боротьбі з кліматичними змінами, серед яких збільшення частки відновлювальної енергетики до 20% до 2020 року.