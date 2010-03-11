Виробництво авто в ЄС зменшилося до найнижчого з 1996 року рівня

Брюссель. 11 березня. УНІАН. У 2009 році виробництво автомобілів в ЄС сягнуло найнижчого рівня з 1996 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в оприлюдненій сьогодні доповіді Європейської асоціації виробників автомобілів.

Загалом, в 2009 році виробництво автомобілів (легкових, вантажних та автобусів) зменшилося на 17,3% порівняно з 2008 роком та на 23% порівняно з передкризовим 2007 роком.

Виробництво легкових авто зменшилося в 2009 році на 13% порівняно з 2008 роком, і становило 13,4 млн. одиниць.

Асоціація також вважає, що 2010 рік залишиться складним для автомобільної промисловості через триваючу економічну кризу.