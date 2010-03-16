Україна готує чергову пропозицію ЄС з модернізації ГТС

Київ. 16 березня. УНІАН. Кабінет міністрів України готує Європейському Союзу пропозицію з модернізації української газотранспортної системи (ГТС).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, про це сказав прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з главою представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануелем Пінту ТЕЙШЕЙРОЮ.

«Будівництво маршрутів транспортування газу в обхід України стало фактом, тому ми чітко усвідомлюємо, що лише глибока модернізація, підвищення ефективності – технічної та економічної – української ГТС дасть нашому, насправді найнадійнішому маршруту, конкурентні переваги», - цитує прес-служба М.АЗАРОВА.

Глава уряду висловив думку, що Україна має залучити мінімум 15-20 млрд. дол. на реалізацію інфраструктурних проектів.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2009 року у Брюсселі пройшла конференція, на якій Україна представила провела презентацію модернізації газотранспортної систем. За підсумками конференції було підписано декларацію, згідно з якою Україна зобов’язалася провести необхідні реформи газового ринку України, зробити цей ринок прозорим, встановити правила дії, відповідні європейським правилам. При цьому, представники європейських банків заявили про готовність фінансувати модернізацію ГТС.

Водночас, до сьогодні жодного положення Брюссельської декларації ьак і не було реалізовано Україною.