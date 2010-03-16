ЄС практично готовий до спрощення візового режиму з Грузією

Брюссель. 16 березня. УНІАН. Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ сподівається, що ЄС та Грузія вже на початку червня підпишуть угоди про спрощення візового режиму та реадмісію.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні після зустрічі з прем’єр-міністром Грузії Ніка ГІЛАУРІ.

“Підписання та набуття чинності цими угодами зараз проходить внутрішні європейські процедури. Сподіваюсь, ми зможемо швидко призначити дату підписання, можливо, на початок червня”, - сказав Президент Європейської Ради.

Він також повідомив, що на сьогодні в ЄС завершується обговорення директив на переговори з Грузією про угоду про асоціацію, яка включатиме в себе всебічну та глибоку зону вільної торгівлі.

“Це означає, що скоро буде можливим розпочати переговори щодо цієї угоди, включаючи глибоку та всебічну зону вільної торгівлі”, - сказав Х. Ван РОМПОЙ.

16 березня Н.ГІЛАУРІ розпочав дводенний візит до Брюсселю. 17 березня о другій половині дня у нього запланована зустріч з Президентом Єврокомісії Жозе БАРРОЗЗУ.