У Варшаві нагородили творців українських мідапрограм

Варшава. 1 квітня. УНІАН. Посольство України у Варшаві нагородило почесними грамотами 18 редакцій україномовних газет, журналів, радіо- і телепередач, котрі виходять у Польщі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі посольства, відзначення журналістів та редакторів стало проявом визнання багаторічної послідовної праці редакцій на ниві підтримки та просуванні української мови, культури і літератури в Польщі.

Радник-посланник Андрій СИБІГА від імені посла України Олександра МОЦИКА подякував польському уряду та керівництву центральних та регіональних ЗМІ за підтримку україномовних редакцій, що підтверджують відданість поляків загальноєвропейським цінностям у сприянні розвитку національних меншин.

”Дано високу оцінку фаховості журналістів, які обирають нелегкий шлях роботи в невеликих колективах однодумців, чия щоденна копітка праця сприяє налагодженню двосторонньої українсько-польської співпраці в інформаційній галузі, а також кращому взаємопізнанню і зближенню двох народів”, - відзначили у прес-службі.

Почесні грамоти посла отримали автори та журналісти, зокрема, тижневика «Наше слово», двотижневика «Над Бугом і Нарвою», квартальника «Ватра», місячника «Благовіст», освітньо-суспільного журналу «Рідна мова», Української редакції Польського радіо, українського журналу ”Кошалін”.

Відзначено також українські радіопередачі на Радіо Ольштин, «Українська думка» на Радіо Білосток, передача «Теленовини» на центральному громадському телебаченні TVP, передачі «Відкриймо Україну» на хвилях радіостанції Люблінської архієпархії та інші.