Україна розпочала перевезення данських вантажів на полярну станцію

Київ. 6 квітня. УНІАН. Сьогодні розпочалася спільна українсько-данська операція “Північний сокіл – 2010” з перевезення вантажів на острові Гренландія.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, сьогодні з аеропорту “Бориспіль” до Королівства Данія літаком Іл-76МД відбула група українських військових льотчиків з бригади транспортної авіації Повітряних сил Збройних сил України, що дислокується у Мелітополі Запорізької області.

У ході операції “Північний сокіл – 2010” українські військові льотчики виконають на замовлення данської сторони завдання з перевезення військово-транспортним літаком Іл-76МД з авіабази ВПС США “Туле” на полярну станцію “Норд” на Гренландії близько 500 тисяч літрів пального та інших вантажів.

Під час операції українські екіпажі проведуть у полярному небі близько 100 годин і виконуватимуть завдання у надзвичайно важких кліматичних умовах Арктики, які визначаються низькими температурами повітря - до мінус 50 градусів, штормовою погодою, відсутністю наземних радіотехнічних засобів навігації та запасних аеродромів.

Водночас, наголошують у Міноборони, участь представників Повітряних сил ЗСУ в цій операції дозволить удосконалити професійний рівень льотчиків військово-транспортної авіації, підготовити екіпажі до польотів міжнародними повітряними трасами, покращити взаємодію українських офіцерів із зарубіжними колегами під час роботи у складі багатонаціональних штабів НАТО.

Як повідомляв УНІАН, у лютому поточного року міністерства оборони України і Данії підписали Меморандум про взаєморозуміння стосовно проведення спільної військово-транспортної операції з перевезення пального “Північний сокіл – 2010”.

У 2009 році українські військові льотчики успішно виконали перевезення вантажів на Гренландії в інтересах Данії під час операції “Козаки на кризі”.