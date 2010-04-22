Угоди по газу між РФ та Україною не стануть остаточними

Брюссель. 22 квітня. УНІАН. Директор програми «Росія в регіональному і глобальному контексті» Фінського інституту міжнародних справ Аркадій МОШЕС вважає, що нова угода по газу між Україною і РФ не стане остаточною.

Про це він заявив в телефонному коментарі власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

«Що стосується власне угод газових, щось мені підказує, що ці угоди - не останні. І впродовж останніх 10 років або 15, нам всім доводилося неодноразово чути, що ось зараз питання про газ нарешті вирішене, і ніколи воно не було вирішено», - сказав експерт.

Він зазначив, що при цьому завжди до газових питань весь час поверталися з різних причин.

«Зараз такими причинами стануть те, що Росія безумовно потребує експортних доходів, Росія потребує покращення загальної економіки своїх газових проектів в Європі і тому, думаю, маніпуляції з цінами продовжуватимуться», - сказав А.МОШЕС.

Він зазначив, що сприяти цьому, очевидно, буде відсутність прозорої схеми ціноутворення на газ.

«Тобто, коли у вас немає «Х», тобто точки, від якої ви відніматимете 30%, це завжди викликатиме питання. А оскільки платити українському керівництву тепер уже мало чим залишається, то можна чекати, що при наступному повороті в газовій сфері, воно знов опиниться в достатньо непростій ситуації, і ось вже тоді ми подивимося, як воно з цього виходитиме», - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду про продовження на 25 років терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більш, ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.