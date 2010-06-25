Європейський молодіжний центр в Карпатах створять до 2015-го року

Варшава. 25 червня. УНІАН. Польсько-український Центр зустрічей академічної молоді, ініціаторами якого виступають Варшавський та Прикарпатський університети, може бути створений в українській частини Карпат в 2015 році.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав віце-ректор Національного Прикарпатського університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) Ігор ЦЕПЕНДА.

Він відзначив, що будівництво молодіжного центру, який має бути споруджений в селі Микуличині (Івано-Франківська область), планується профінасувати за кошти програм транскордонного співробітництва Європейського Союзу, інших європейських програм допомоги та, можливо, коштів урядів України та Польщі.

Віце-ректор повідомив, що польські експерти оцінюють вартість проекту в близько 4 мільйони євро, в той час, як в Україні, за його оцінками, можна буде його збудувати на 25% дешевше.

І.ЦЕПЕНДА сказав, що українські власті вже виділили близько 900 тисяч гривень на проведення робіт із підготовки проектно-кошторисної документації, висловивши надію, що український уряд, як і польський, знайдуть також кошти на саме будівництво.

За словами віце-ректора, який відповідальний за міжнародні зв’язки, центр може слугувати не лише молодіжним обмінам та налагодженню контактів між українцями та поляками, але також з іншими молодими людьми із Європейського Союзу.

Він відзначив, що будівництво центру може розпочатися після того, як буде сформований пул інвесторів – що планується зробити до 2012 року - й потриває близько трьох років.

І.ЦЕПЕНДА сказав, що Прикарпатський університет для реалізації проекту надав свою земельну ділянку в Микуличині (1 га), вартість якої, згідно з нинішніми ринковими цінами, становить близько 0,5 млн. доларів.

Автор проекту Павел НОВІЦЬКИЙ сказав УНІАН, що центр загальною площею близько 4000 метрів квадратних зможе прийняти від 200 до 300 людей.

Центр, окрім житлових приміщень, матиме залу на триста людей, конференційні, академічні та рекреаційні приміщення, а також оглядовий майданчик, з якого буде видно всю місцевість.

І.ЦЕПЕНДА додав, що в рамках проекту також планується провести реконструкцію Астрономічної обсерваторії на горі Піп Іван (2022 метрів) Варшавського університету, якою також зможуть користуватися студенти.

За його словами, польські експерти оцінюють вартість першочергових робіт в близько 1,5 млн. доларів.

Як повідомляв УНІАН, у четвер у Варшаві нагороджено П.НОВІЦЬКОГО за його проект будівництва Польського-українського Центру зустрічей академічної молоді.

Довідка УНІАН. Створення Польсько-українського центру зустрічей академічної молоді ініціювали Варшавський та Прикарпатський національний університет в Івано-Франківську, які презентували цю ідею Президентам Польщі та України в липні 2007 року.

Конкурс на визначення кращого проекту був оголошений навесні 2009 року.

У грудні минулого року конкурсна комісія вибрала 3 найкращі із 18 поданих праць, а в травні цього року був визначений остаточний переможець.