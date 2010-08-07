На Волині розпочались Європейські Дні Добросусідства

Луцьк. 7 серпня. УНІАН. На Волині сьогодні розпочинаються Європейські Дні Добросусідства-2010.

Як повідомили УНІАН організатори заходу: МГО „Академія Української Молоді” (Львів), Фундація духовної культури пограниччя (Люблін) та ВОМГО „Асоціація Молодих Реформаторів (АМоРе), Дні триватимуть 7-8 серпня на українсько-польському кордоні поблизу майбутнього переходу ”Збереже-Адамчуки”.

В рамках Європейських Днів Добросусідства відбудуться зустрічі представників влади Республіки Польща та України, ярмарок, виставка, мистецькі, молодіжні та спортивні акції.

Урочисте відкриття Днів відбудеться у гімназії ім. Івана Павла ІІ у місті Воля Ухруська (Польща). Тут також пройде конференція ”Транскордонна співпраця на територіях Влодавського повіту і Шацького району” та турнір з футболу.

Після цього учасники заходів планують спуститися на байдарках Бугом з Волі Ухруської до Збережа та провести змагання велосипедистів на дорозі Воля Ухруска – Збереже.

Також цього дня відбудеться Надбужанський ярмарок та демонстрація кінофільмів просто неба.

У неділю продовжуватиме працювати Надбужанський ярмарок, під час якого заплановано виступи різних мистецьких колективів тощо презентація творчих робіт виконаних учасниками Міжнародного Пленеру Мистецтва „Кордони”.

Продовження цьогорічних Європейських Днів Добросусідства відбуватиметься 21-22 серпня на польсько-українському кордоні біля прикордонного знаку 835 на острові Бугу, поряд з населеними пунктами Кречів (Іваничівський район, Волинська область) та Крилів (Люблінське воєводство, Республіка Польща).