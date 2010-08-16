В Брюсселі представлять ”Парк Київська Русь”

Київ. 16 серпня. УНІАН. В рамках святкування Дня Незалежності України у столиці Євросоюзу – Брюсселі буде презентовано Центр культури та історії Київської Русі «Парк Київська Русь».

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Парку Київська Русь», 24 серпня найсильніша людина планети – українець Василь ВІРАСТЮК вдягне символ Брюсселя скульптуру Manneken Pis («Хлопчик, який пісяє») в український козацький костюм. Ця акція проводиться за ініціативи Європейської асоціації українців за підтримки проекту «Парк Київська Русь» з метою привабити туристів до України.

Автор проекту «Парк Київська Русь» Володимир ЯНЧЕНКО у коментарі УНІАН наголосив на необхідності формувати позитивний імідж України у світі.

«Світ має знати Україну, як культурну державу із багатими традиціями. Більше позитиву! В нашому минулому ми маємо брати натхнення. Ми - сильна, багата, цікава, красива країна – давайте формувати такий імідж!», - сказав він.

За словами В.ЯНЧЕНКА, організатори свята робитимуть акцент на туристичному потенціалі України та спільно з «Парком Київська Русь» запросять європейців відвідати нашу державу, ознайомлять з українською історією, культурою та потенціалом.

Нагадаємо, що почесна традиція вдягання Manneken Pis існує вже понад три століття, однак Україна долучилась до неї лише 2007 року завдяки Європейській асоціації українців. Тоді символу Брюсселя подарували український національний костюм, який є точною реконструкцією чоловічого вбрання ХVІІ-ХVІІІ століть козацької доби.

Традиція одягання «Крихітки Жюльєна», як його називають бельгійці, була започаткована 1698 року курфюрстом Баварії Максиміліаном ІІ Еммануїлом. Костюми для пам’ятника дарували король Франції Людовік ХV, президенти і прем’єр-міністри різних держав, поважні представники різних народів. Сьогодні Manneken Pis має більш як 800 різноманітних костюмів. Вони зберігаються в Королівському музеї Брюсселя, де український костюм козака займає своє місце під номером 791.