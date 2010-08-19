Київ. 19 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідає Францію з офіційним візитом на початку жовтня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

За його словами, в ході візиту обговорюватимуться питання співпраці в енергетичній галузі, сільському господарстві, підтримка Францією пріоритетів України на європейському напрямі, зокрема щодо візових питань.

«Ми дуже сподіваємось, що французька сторона буде більш конструктивно налаштована і буде нас підтримувати в можливості якнайшвидшого спрощення візового режиму», - додав О.ВОЛОШИН.