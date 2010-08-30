Янукович хоче від ЄС перспективу членства для України

Київ. 30 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на важливості відображення у майбутній Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом перспективи членства нашої держави в ЄС.

Про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні на прес-конференції у Берліні, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

“Дуже важливо, щоб у новій Угоді про асоціацію була відображена перспектива України щодо членства в Євросоюзі. Ця позиція вкрай необхідна українському народові, який має таку мету і прагне робити все, щоб зайняти повноправне місце у спільній європейській великій сім’ї”, - наголосив глава держави.

Водночас, зазначив Президент, наші європейські партнери повинні знати, що євроінтеграція не є для України самоціллю. “Ми усвідомлюємо, що для досягнення цієї мети нашій державі потрібно ще багато чого зробити”, - сказав він.

У цьому контексті В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що сьогодні в Україні тривають процеси із наближення національного законодавства до європейського. Також відбувається процес скорочення обтяжливої дозвільної системи. “Все це приводиться у відповідність до європейських стандартів”, - підкреслив глава держави.

“Процес євроінтеграції йде, і дуже важливо, щоб український народ відчував це у вигляді покращення життя. І ми це робитимемо обов’язково”, - резюмував Президент.