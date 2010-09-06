Грищенко поїхав до Лондона

Київ. 6 вересня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО сьогодні, 6 вересня, здійснює робочий візит до Великої Британії.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, мета візиту - обговорення шляхів подальшого розвитку традиційно дружніх взаємовигідних відносин між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії.

К.ГРИЩЕНКО проведе зустрічі зі своїм британським колегою, Державним секретарем у закордонних справах і справах Співдружності В.ХЕЙГОМ, радником уряду Великої Британії з питань національної безпеки П.РІКЕТТСОМ, радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань Європи та глобальних питань Дж.КАНЛІФФОМ, а також з групою британських парламентаріїв на чолі з Дж.ВІТТІНГДЕЙЛОМ.

Крім того, глава зовнішньополітичного відомства України виступить з доповіддю в Королівському інституті міжнародних справ „Четем Хаус” (“Chatham House”).