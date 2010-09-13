Литвин поїде до Австрії

Київ. 13 вересня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН 16-17 вересня здійснить офіційний візит до Австрійської Республіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це йшлося сьогодні під час зустрічі В.ЛИТВИНА з Надзвичайним і Повноважним Послом Австрійської Республіки в Україні Вольфом Дітріхом ХАЙМОМ.

З огляду на цей запланований візит сторони обговорили стан двосторонніх відносин між країнами та питання, які порушуватимуться під час зустрічей у Відні.

За словами В.ХАЙМА, основне питання, на якому буде сконцентрована увага австрійської сторони під час візиту В.ЛИТВИНА, - економічний напрямок співпраці між країнами. В Україні, наголошувалося під час зустрічі, працює багато австрійських компаній, і деякі з них присутні на українському ринку понад двадцять років.

У свою чергу В.ЛИТВИН підкреслив важливість того факту, що Австрія займає п’яте місце за обсягами інвестицій в Україну, та висловив сподівання на те, що найближчим часом в нашій країні буде подолано дві основні перепони, що заважають працювати інвесторам, - бюрократизм та корупцію. «Через місяць-півтора в нас буде визначеність з податковою системою, і ми будемо мати визначеність та прозорість в цій сфері», - запевнив керівник українського парламенту, додавши, що Україна вкрай зацікавлена в тому, аби в неї заходив європейський капітал.

«Перед Україною сьогодні стоять непрості завдання. Але найголовніше з них - закріпити демократичний імпульс, перенести його на всі сфери життя і активно працювати над європейською стратегією країни», - зауважив В.ЛИТВИН. За його словами, Україна має намір розвиватися на тих засадах, на яких живе європейська спільнота. У цьому плані велике значення, на думку голови ВР, матимуть вибори до місцевих органів влади, які відбуватимуться в країні 31 жовтня цього року.

Важливим для українських політиків та представників влади, вважає В.ЛИТВИН, є ознайомлення з австрійським досвідом розвитку місцевого самоврядування та напрацюваннями у сфері виборчого законодавства.

За словами посла, до офіційного візиту голови Верховної Ради України є значний інтерес як в політичних колах Австрії, так і в ЗМІ. Зокрема, парламентаріям Австрії цікаво ширше дізнатися про розвиток парламентаризму в Україні, журналістів цікавитимуть питання підготовки України до Євро-2012. В.ЛИТВИН зазначив у цьому контексті, що Україна зацікавлена у співпраці з Австрією в процесі підготовки до Євро-2012. Він висловив упевненість в тому, що спільна робота дозволить зробити багато для поглиблення відносин між двома країнами.