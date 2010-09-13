Азаров хоче посилити торгівлю з Болгарією

Київ. 13 вересня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне активізувати торговельно-економічну співпрацю з Болгарією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ході зустрічі з головою Народних зборів Республіки Болгарія Цецкой ЦАЧЕВОЮ.

М.АЗАРОВ висловив жаль з приводу того, що українсько-болгарська міжурядова комісія з торговельно-економічної співпраці не проводила засідань з 2004 року.

«Я звернуся до вашого прем`єр-міністра і запропоную найближчим часом провести засідання комісії», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що з українського боку комісію очолює міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО, і більша частина торговельно-економічних відносин припадає на енергетичну сферу.

Крім того, наголосив прем`єр України, актуальність активізації співпраці з Болгарією пояснюється також тим, що Україна і Росія ведуть переговори про заміну проекту будівництва «Південного потоку» розширенням можливостей української ГТС.

«Ми зараз з нашими російськими колегами ведемо переговори з приводу того, щоб замість «Південного потоку» по дну Чорного моря реконструювати південну частину нашого газопроводу, який якраз приходить у ваше болгарське місто Бургас”, - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, він зазначив, що Україна готова запропонувати Болгарії широку програму співпраці у сфері культури і туризму. «Ще з радянських часів наші громадяни любили відпочивати у Болгарії, але нам би хотілося, щоб і громадяни Болгарії відпочивали в Україні, у нас є дуже красиві місця», - сказав М.АЗАРОВ.

У свою чергу Ц.ЦАЧЕВА погодилася з тим, що Україні і Болгарії необхідно активізувати співпрацю.

Вона зазначила, що тема активізації співпраці обговорювалася і в ході її зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ. «Нас об`єднала ідея необхідності різко активізувати співпрацю», - підкреслила Ц.ЦАЧЕВА.