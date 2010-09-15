Єврокомісія розслідує дії Франції з висилки ромів

Брюссель. 15 вересня. УНІАН. Європейська комісія планує почати процедуру про порушення законодавства ЄС відносно дій Франції з висилки ромів в серпні цього року.

Про це заявила 14 вересня на брифінгу віце-президент Єврокомісії, відповідальна за питання юстиції, фундаментальних прав і громадянства, Вівіан РЕДІНГ.

“Особисто я переконана, що Комісія не має іншого вибору, як почати процедуру про порушення законодавства ЄС проти Франції: за дискримінаційне вживання Директиви ЄС про вільний рух і за недостатнє виконання процедурних і реальних гарантій в рамках Директиви про вільний рух”, - сказала комісар.

При цьому вона висловила переконання в тому, що жодна країна-член ЄС не може мати будь-яких преференцій, коли мова заходить про фундаментальні права людини.

“Досить означає досить”, - підкреслила віце-президент Єврокомісії.

Вона зазначила, що запропонувала Єврокомісії використати можливість швидкого запуску процедури про порушення законодавства ЄС і висловила сподівання, що Комісія зможе прийняти відповідне рішення протягом двох тижнів.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Франція вислала до Румунії і Болгарії близько 1000 ромів, що нелегально проживали на території Франції. Ці дії французького уряду викликали протести правозахисників як в самій Франції, так і в інших країнах Європи.

Раніше, 9 вересня, Європарламент ухвалив резолюцію, в якій висловив глибоку стурбованість недавніми діями влади Франції, а також ряду інших країн-членів ЄС відносно висилки ромів.