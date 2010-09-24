ЄБРР планує профінансувати три проекти в Україні

Київ. 24 вересня. УНІАН. У планах Європейського банку реконструкції та розвитку - фінансування трьох важливих проектів в Україні на суму близько 2 млрд. євро, які здійснюватимуться під гарантії держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це сказав керівник делегації Ради директорів ЄБРР, директор від Європейської комісії Вассілі ЛЕЛАКІС на зустрічі з головою ВР Володимиром ЛИТВИНИМ.

Він високо оцінив політичну стабільність в Україні і прагнення влади до здійснення реформ, і запевнив, що ЄБРР у співпраці з іншими міжнародними фінансовими інституціями і надалі надаватиме Україні необхідну допомогу у здійсненні реформ, спрямованих на розвиток економіки. Зокрема, за його словами, «у планах - фінансування трьох важливих проектів на суму близько 2 млрд. євро, які здійснюватимуться під гарантії держави».

В.ЛЕЛАКІС зазначив, що ділові кола «покладають великі сподівання» на ухвалення Податкового кодексу, який, за його словами, має забезпечити стабільність і прозорість податкової системи в Україні. «Необхідно, щоб цей документ носив недискримінаційний характер і створював сприятливе середовище для бізнесу», - сказав він.

Велике значення для збільшення обсягу інвестицій в Україну має також ухвалення антикорупційного законодавства, зазначив В.ЛЕЛАКІС.

В.ЛИТВИН важливим напрямком співробіництва з ЄБРР назвав фінансування заходів ядерної безпеки, проекти, пов`язані із впровадженням енергозберігаючих технологій та відновлювальних джерел енергії.

Торкаючись внутрішньополітичної ситуації, голова Верховної Ради наголосив, що українська влада «налаштована на здійснення радикальних реформ». Деякі рішення, за словами керівника парламенту, є непопулярними, але необхідними для країни.

Ключовим завданням для парламенту і уряду В.ЛИТВИН назвав ухвалення Податкового кодексу, і на його основі - державного бюджету-2011, який, за словами голови Верховної Ради, має бути «повністю реальним». Він підкреслив, що парламент спільно з урядом працюють над вирішенням проблем, які існують в економічній сфері, зокрема, над законопроектами, спрямованими на подолання корупції, наголосивши при цьому, що «сьогодні не ухвалено жодного популістського рішення».

В.ЛИТВИН також запропонував делегації надати рекомендації щодо Податкового кодексу, зазначивши, що українська сторона прагне до високої якості цього документу. «Ми розраховуємо працювати над Податковим кодексом до середини листопада із паралельною роботою над проектом бюджету», - сказав він.

*** Станом на 1 вересня 2010 року портфель ЄБРР в Україні нараховував 249 проектів із загальним обсягом фінансування 5,4 млрд. євро.

За період співпраці з ЄБРР (1993-2009 рр.) в державному секторі економіки України укладено угод на загальну суму 674,94 млн. доларів США та 662,35 млн. євро (в рамках 19 проектів), з яких станом на 1 вересня 2010 року використано 591, 69 млн. доларів США та 402, 63 млн. євро.

На цей час за підтримки ЄБРР в Україні у державному секторі економіки впроваджується 7 інвестиційних проектів.