В Україну їде Президент Польщі

Варшава. 24 вересня. УНІАН. Президент Республіки Польща Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ у суботу, 25 вересня, відвідає Україну з першим візитом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Польщі, Б.КОМОРОВСЬКИЙ відвідає Харків, де візьме участь в меморіальних заходах до 70-х роковин Катинської трагедії.

Згідно з програмою візиту, Президент Польщі прибуде до Харкова у першій половині дня.

На 11.30 запланована участь Б.КОМОРОВСЬКОГО у церемонії покладання квітів до пам`ятної таблички на будинку колишньої тюрми НКВС у Харкові, де навесні 1940 року розстрілювали полонених поляків.

Близько 12.00 Б.КОМОРОВСЬКИЙ вшанує пам’ять розстріляних військовополонених поляків, які поховані на місцевому військовому цвинтарі.

За даними польських ЗМІ, у заходах з української сторони візьме участь прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ. Представник прес-служби Президента Польщі не підтвердив і не спростував УНІАН цієї інформації, зауваживши, що участь глави українського уряду може підтвердити лише українська сторона.

Довідка УНІАН. У Польщі Катинською трагедією називають розстріл навесні 1940 року співробітниками радянського НКВС польських полонених офіцерів та працівників державної адміністрації в кількох місцях на території СРСР, в тому числі під Харковом.

Найбільше людей - понад 20 тисяч - було розстріляно в Катині на території сучасної РФ.

На харківському цвинтарі поховано близько 3,8 тис розстріляних польських офіцерів.