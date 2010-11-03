У Брюсселі можуть запустити старовинні трамваї

Брюссель. 3 листопада. УНІАН. Депутат Брюссельської ради Карла ДЕЙОНГЕ пропонує запустити старовинні трамваї в щоденному режимі на звичайні маршрути в бельгійській столиці.

Про це повідомляє сьогодні бельгійське агентство Belga.

Депутат, зокрема, вважає, що старовинні електричні трамваї, що знаходяться зараз у Музеї трамваїв у Брюсселі і курсують час від часу містом у вихідні дні, могли б працювати у звичайному режимі на маршрутах, що проходять туристичним центром міста.

Міська компанія громадського транспорту STIB вважає запропоновану ідею цікавою, проте нагадує, що для цього необхідні технічні засоби для адаптації старих трамваїв до нових стандартів і для підготовки персоналу.