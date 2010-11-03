Лукашенко хоче обійтися у відносинах з ЄС без санкцій

Київ. 3 листопада. УНІАН. Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє про необхідність виключення з відносин Європейського Союзу і Білорусі практики санкцій і обмежень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Білоруської держави, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив напередодні під час зустрічі в Мінську з міністрами закордонних справ Німеччини і Польщі Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ і Радославом СІКОРСЬКИМ.

”Мені здається, що ті кроки, які сьогодні робляться ЄС (я, звичайно, розумію все це), не сприяють швидкому поліпшенню наших відносин, наприклад, санкції, обмеження в політиці і економіці. Ці методи мали піти з наших відносин”, - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

При цьому білоруський Президент підкреслив, що Білорусь і країни Євросоюзу зацікавлені у розвитку двосторонніх відносин. ”Хоч би як це банально не звучало, ми дуже зацікавлені в Європі, але мені здається, що і Європа не може обійтися без Білорусі, тому що це серце нашої Європи”, - пояснив він.

Водночас О.ЛУКАШЕНКО зазначив, що Німеччина і Польща докладають зусилля з активізації співпраці. ”Ці країни, хоч би як не складалися наші відносини з європейцями, в непростих умовах раніше і в нинішніх умовах роблять дуже багато для того, щоб у нас були нормальні відносини”, - вважає Президент Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, Рада міністрів закордонних справ ЄС 25 жовтня оприлюднила рішення про продовження до 31 жовтня 2011 року дії обмежень на в`їзд білоруським урядовцям до країн ЄС і одночасне припинення дій цих санкцій стосовно більшої частини білоруських вищих урядовців.

”Рада підтверджує свою готовність поглиблювати відносини з Білоруссю, залежно від руху Білорусі у бік демократії, прав людини і верховенства права, а також готовність допомагати країні в досягненні цих цілей”, - йдеться у висновках Ради міністрів закордонних справ ЄС щодо Білорусі.