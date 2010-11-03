Генсек НАТО з оптимізмом дивиться на відносини з Україною

Москва. 3 листопада. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН з оптимізмом дивиться на розвиток відносин Альянсу з Україною.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві, відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН у Росії.

”Я з надією дивлюся на розвиток подальшої позитивної співпраці з Україною на основі поточної політики, що проводиться Президентом і урядом України”, - сказав генсек НАТО.

Він нагадав, що недавно зустрічався з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, і той підтвердив, що Україна має намір дотримуватися зобов`язань, узятих у рамках Комісії НАТО-Україна.

«Я це дуже ціную. Ми також обговорили, як би ми могли розвивати співпрацю між НАТО і Україною далі в узгоджених рамках», - сказав А. Фог РАСМУССЕН.

Він підкреслив, що НАТО залишається прихильним рішенню Бухарестського саміту Альянсу про те, що Україна і Грузія можуть стати членами НАТО. «Якщо вони цього побажають і відповідатимуть необхідним критеріям. Усім нам відомо, що уряд України, скажімо так, дещо змінив євроатлантичну орієнтацію України, і ми повністю поважаємо це. НАТО - це добровільна організація, ми не примушуємо жодну з країн вступати до НАТО, тому Україна повинна вирішити майбутнє своїх взаємовідносин з НАТО», - сказав генсек Альянсу.