Європарламент знову переніс розгляд резолюції по Україні?

Київ. 5 листопада. УНІАН. Колишній міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО вважає, що Європарламент в чергове переніс розгляд резолюції по Україні, щоб не ускладнювати відносини напередодні самміту Україна-ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ОГРИЗКО сказав журналістам в ході круглого столу «Європейська стратегія для України: ключові гравці в ЄС».

«Питання справді делікатне. З одного боку, ті очевидні порушення (в ході місцевих виборів 31 жовтня – УНІАН), які мають місце, вони спонукають до відвертої і очевидної реакції ЄС. Разом з тим, переривати контакти, ті речі, які вже напрацьовані, ні одна, ні друга сторона, безумовно, не хоче», - сказав екс-міністр.

В.ОГРИЗКО вважає, що Європарламент, в чергове перенісши розгляд резолюції по Україні, обрав м’яку форму, як звернути увагу на те, що відбувається в Україні. В.ОГРИЗКО переконаний, що на самміті Україна-ЄС найголовнішими темами будуть теми прав людини та свобод в Україні. «Разом з тим лінія співпраці залишиться, оскільки вигідна і одній, і іншій стороні», - сказав екс-міністр.

Він висловив сподівання, що протягом року вдасться завершити переговори щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Також він прогнозує, що переговори щодо запровадження безвізового режиму можуть завершитись до початку Євро-2012. «В цьому питанні м’яч зараз в української сторони», - сказав В.ОГРИЗКО, підкресливши, що в цьому питанні все залежатиме від самої України.