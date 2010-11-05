ЄС не хоче надто посилювати безпеку авіапошти

Брюссель. 5 листопада. УНІАН. Європейська комісія вважає за необхідне знайти відповідь на останні виклики безпеці доставки авіаційної пошти в Європі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Сиїм КАЛЛАС на брифінгу.

«Нам необхідно адаптувати правила безпеки до ризиків, з якими ми зіткнулися», - сказав він.

Разом із тим, комісар ЄС зазначив, що підхід до посилення заходів безпеки повинен грунтуватися на оцінці ризиків.

«Авіація залишається найбільш чутливою до таких атак, але не варто впадати в паніку», - сказав С.КАЛЛАС.

«Так, інциденти, з якими ми зіткнулися, – серйозні, але наша відповідь повинна бути пропорційною», - додав він.

За словами віце-президента Єврокомісії, сьогодні питання можливого посилення безпеки при пересилці авіапошти обговорюють експерти країн-членів Європейського Союзу.

Експерти планують напрацювати свої пропозиції з посилення контролю до запланованого на початок грудня засідання Ради міністрів з питань транспорту ЄС.

Крім того, питання безпеки на авіатранспорті обговорюватимуться на засіданні Ради міністрів з питань юстиції і внутрішніх справ 8-9 листопада.

Як повідомляв УНІАН, за останні два тижні в Греції і Ємені було виявлено декілька посилок, що містили вибухові речовини. Минулого вівторка Греція припинила на два дні доставку авіапошти.