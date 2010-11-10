Європарламент знову відклав резолюцію по Україні

Брюссель. 10 листопада. УНІАН. Європейський парламент на своєму сьогоднішньому засіданні в Брюсселі ухвалив рішення знову відкласти розгляд резолюції щодо Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Європарламенту в Брюсселі.

Відповідно до рішення, депутати планують повернутися до резолюції на своїй сесії 22-25 листопада в Страсбурзі.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент планував прийняти резолюцію щодо ситуації в Україні 21 жовтня, проте потім вирішив відкласти розгляд цього питання до проведення місцевих виборів, запланованих на 31 жовтня.

22 листопада в Брюсселі відбудеться саміт Україна-ЄС.