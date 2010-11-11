Мінтранс хоче підвищити проїзд в поїздах на Берлін та Варшаву

Київ. 11 листопада. УНІАН. Міністерство транспорту і зв`язку України пропонує підвищити вартість проїзду в потягах Київ-Берлін і Київ-Варшава.

Проект відповідного наказу міністерства ”Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів та багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід-Захід” розміщений на сайті МТЗУ.

Згідно з пояснювальною запискою, проектом передбачено врегулювання міжнародних тарифів на маршрутах проходження потягів формування залізниць України. При цьому повна вартість квитка у вагонах 1-го і 2-го класів, котра є граничною, залишається незмінною, окрім напрямку від прикордонної станції Ягодин. Це стосується потягів №29 Київ - Берлін «Каштан» і №67 Київ — Варшава «Київ-експрес».

Зокрема, здійснюється підвищення вартості квитка на 10% і вдвічі - підвищення вартості плацкарти для цих двох потягів.

Як пояснюють у міністерстві, таке підвищення пояснюється тим, що з 2006 року німецькі залізниці вимагають додаткову плату за проїзд потягу територією Німеччини. У 2010 році така плата становить к середньому 55 тис. євро на місяць. Таким чином, у разі неприйняття вимог до 12 грудня 2010 року пряме сполучення з Німеччиною стане неможливим і буде скасовано курсування відповідних потягів, зазначають у МТЗУ.

Зокрема, пропонується мінімальне підвищення для потягу Київ - Берлін: квитка на 2,72 євро і плацкарти до 40 євро замість 20, і для потягу Київ - Варшава: квитка на 1,9 євро і плацкарти до 25 євро замість 13,33.

Як підкреслюють в МТЗУ, поїздами Київ - Берлін і Київ - Варшава не користуються соціально незахищені категорії громадян, тому встановлена вартість з урахуванням підвищення посильна для оплати. Крім того, вартість плацкарти від Києва до Берліна є незмінною з 2006 року.

Як повідомляв УНІАН, зараз діє наказ МТЗУ “Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід-Захід» №1037 від 18 серпня 2008 року, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 2 вересня.

Цим наказом з 14 грудня 2008 р. міністерство підвищило вартість міжнародних пасажирських залізничних перевезень у вагонах другого класу за напрямком ”Схід-Захід” у середньому на 15%.

Довідка УНІАН. Тарифи, встановлені для міжнародного сполучення Схід-Захід, є граничними і застосовуються при обчисленні вартості квитка за проїзд пасажирів територією України, за перевезення багажу і вартості плацкарти в спальних вагонах України (за весь шлях проходження). Тарифи на перевезення пасажирів диференціюються залежно від відстані поїздки, категорії потягу і вагону.

Вартість квитка для дітей віком від чотирьох до дванадцяти років становить 50% вартості квитка дорослого пасажира, а вартість плацкарти дорівнює вартості плацкарти дорослого пасажира.