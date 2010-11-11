Держприкордонслужба запроваджує мангітні картки

Харків. 11 листопада. УНІАН. Магнітні картки допоможуть вдвічі швидше проходити процедуру перетину державного кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державної прикордонної служби України Микола ЛИТВИН сьогодні під час поїздки до Харківської області.

”Ми провели експеримент у “Борисполі”: видали безкоштовно близько 10 тисяч карток, щоб громадяни побачили, наскільки це зручно”, - сказав М.ЛИТВИН.

За його словами, ”якщо людина часто перетинає кордон і не хоче кожного разу заповнювати документи, вона може підійти у спеціальний пункт (наразі такий пункт діє в “Борисполі”, найближчим часом має відкритися у Харківському аеропорті), де вона один раз заповнює документи, платить близько 20 гривень в ”Ощадбанк” і отримує цю картку”.

”Це перший крок до введення біометричного контролю”, - зазначив голова Державної прикордонної служби.

”Кордон з цією карткою громадянин України перетинає вдвічі швидше”, - додав М.ЛИВТИН.