Азаров хоче перейняти досвід Фінляндії у створенні технопарків

Київ. 11 листопада. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що Україна має перейняти досвід Фінляндії щодо існування в країні технопарків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр сказав на засіданні з питань науково-технічної та інноваційної політики.

М.АЗАРОВ розповів присутнім про свій візит до Фінляндії і, зокрема, відвідин технопарку, який був створений п`ятьма найбільшими фінськими компаніями за участю держави.

Він підкреслив, що у Фінляндії створений серйозний майданчик для розробки і впровадження масштабних інноваційних проектів. При цьому М.АЗАРОВ сказав, що цей технопарк у Фінляндії є своєрідним «наукоградом». «Я вважаю, що нам туди треба направити делегацію», - сказав М.АЗАРОВ, додавши, що сьогодні в усьому світі дуже серйозна увага приділяється розвитку таких технопарків. Він навів приклад по Силіконовій долині США, плани створити таку силіконову долину в Росії. При цьому він підкреслив, що сьогодні в усьому світі приходять до того, що існувало в СРСР 50 років тому – академмістечка, де зосереджувалася вся наукова діяльність.