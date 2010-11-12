Депутат ЄП Брок обіцяє боротися за резолюцію по Україні

Брюссель. 12 листопада. УНІАН. Депутат Європарламенту Ельмар Брок (група народних партій, обіцяє продовжити боротьбу за схвалення резолюції по Україні.

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, коментуючи рішення Європарламенту від 10 листопада ще раз перенести розгляд резолюції.

“Ми продовжимо боротьбу і спробуємо ще раз у листопаді”, - сказав депутат.

Говорячи про причини рішення Європарламенту, депутат, зокрема, зазначив, що вбачає їх у позиції групи Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів.

“Соціалісти мають контракт з Партією регіонів. Все дуже просто. Але не можна пробачити, щоб проблеми у сфері верховенства права та у проведенні виборів не були представлені”, - сказав Е.БРОК.

“Ми хотіли би бачити Україну ближчою до ЄС, ми чітко сказали, що ми хотіли би бачити швидке рішення питань створення зоні вільної торгівлі, спрощення візового режиму та інших. Але ми маємо чітко показати українській владі, що вони підуть неправильним шляхом, якщо вони хочуть створити демократію “а-ля Путін”, - додав депутат.

Він також висловив переконання у тому, що наприкінці листопада на сесії Європарламенту у Страсбурзі резолюція буде ухвалена.

Як повідомляв УНІАН, за ініціативою групи народних партій Європарламенту 20 жовтня у парламенті відбулися слухання щодо ситуації в Україні, а 21-го депутати планували схвалити резолюцію.

Однак, за пропозицією групи Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів голосування було перенесено на 11 листопада. Причиною для цього стало бажання дочекатися результатів місцевих виборів.

10 листопада Європарламент знову відклав голосування по проекту резолюції, оскільки голова групи спостерігачів від Європарламенту на місцевих виборах в Україні Павел КОВАЛЬ не підготував доповідь за підсумками спостережень.

13 жовтня цього року група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів Європарламенту підписала меморандум про співпрацю з Партією регіонів.

Європейська народна партія має в Україні три “систерські” партії: “Батьківщина”, “Наша Україна” та “Народний рух”.