У Польщі заборонили курити в громадських місцях

Варшава. 15 листопада. УНІАН. У Польщі сьогодні набувають чинності зміни до національного законодавства, які встановлюють заборону на куріння в громадських місцях.

Заборона буде стосуватися практично всіх громадських місць, а її порушення буде каратися штрафом навіть до 180 доларів (40% мінімальної зарплати у Польщі).

„Мова, в першу чергу, про потяги, стадіони, зупинки транспорту, лікарні, кінотеатри, школи, вищі навчальні заклади та дитячі майданчики”, - написала польська Rzeczpospolita.

Крім цього, в ресторанах та кафе можна буде курити лише у випадку, якщо приміщення для курців буде цілковито ізольоване та матиме відповідну вентиляцію.

Експерти, яких цитує видання, зазначають, що необхідна модернізація обійдеться власникам таких місць у суму від 10 до 18 тис. дол.

За даними польських ЗМІ, заборона курити в громадських місцях діє в усіх державах Західної Європи, у скандинавських державах, а серед нових членів ЄС - в Болгарії, Естонії та Литві.

Найбільша держава Східної Європи Польща, де живе 38 млн. людей, приєдналася до Євросоюзу в 2004 році. Закон, що забороняє або серйозно обмежує куріння у громадських місцях, прийнято парламентом Польщі у березні 2010 року.