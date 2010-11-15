У Бельгії ситуація після повені поступово нормалізується

Брюссель. 15 листопада. УНІАН. Ситуація в Бельгії після вихідних, відмічених проливними дощами, поступово нормалізується.

Про це повідомляють сьогодні бельгійські ЗМІ.

Сьогодні над Бельгією встановилася переважно суха погода, хмарно з проясненнями.

Внаслідок великої кількості опадів найбільш постраждали південні регіони країни.

Сьогодні в ряді міст продовжаться роботи з відкачування води із затоплених підвалів.

Найбільш складною залишається ситуація навколо берегів річки Дандр, води якої, незважаючи на дощ, що припинився в неділю, продовжують підвищуватися.

Рух потягів сьогодні здійснюється на всіх напрямках практично в нормальному режимі.

За даними служби цивільного захисту населення, всього з початку повені у суботу служба використала 40 тис. мішків з піском (близько 680 тонн піску) для стримування води.

В цілому внаслідок повені, спровокованої випаданням за 24 години півмісячної норми опадів, загинуло 3 людей. Кілька сіл було евакуйовано. В неділю через стихію не було залізничного сполучення між Брюсселем і містом Аль, що привело до відміни ряду швидкісних потягів Thalys і Eurostar, які сполучають Бельгію з Францією і Великобританією.