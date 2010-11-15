Єврокомісія просить Болгарію змінити угоду з РФ про ”Південний потік”

Брюссель. 15 листопада. УНІАН. Європейська комісія просить Болгарію змінити двосторонню угоду з Росією про “Південний потік”, підписану в 2008 році, і привести її у відповідність з вимогами європейського законодавства.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила сьогодні представник Єврокомісії Марлен ХОЛЗНЕР.

«Відповідно до законодавства ЄС, всі бажаючі компанії повинні мати право на доступ до газопроводу», - назвала вона головну причину, з якої Евркомісія просить змінити угоду.

Представник Єврокомісії зазначила, що для отримання певної частини доступу до транспортування газу, компанії-власники «Південного потоку» мають звернутися з відповідним запитом до національного регулятора. При цьому відповідь національного регулятора має бути підтверджена Єврокомісією.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 13 листопада, Росія і Болгарія підписали угоду про створення СП з будівництва «Південного потоку».

Болгарія підписала угоду з РФ про участь у будівництві газопроводу в січні 2008 року.

«Південний потік» - система газопроводів, котра має з`єднати Росію і країни Південної і Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде по дну Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга - через Сербію та Угорщину до Австрії.

Загальна довжина чорноморської ділянки - близько 900 кілометрів, максимальна глибина – понад 2000 метрів, проектна потужність - 63 мільярдів кубометрів газу за рік. Запланований початок постачань – 2015 рік.